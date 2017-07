Pourquoi Les EU sont entrés en guerre en 1917 ?

Aujourd'hui sur les champs Élysées, on commémorera le centième anniversaire de l'entrée en guerre des états unis avec comme invité d'honneur son président Trump. C'est l'occasion d'extraire une partie de la substantifique moelle du livre de Jacques Pauwels (14-18, guerre de classes). Dans ce livre, il explique entre autre pourquoi les EU sont entrés dans le premier conflit mondial. Pour cela, il faut bien comprendre que l'essence même du capitalisme est malthusien. C’est-à-dire qu'une guerre, c'est avant tout l'occasion de supprimer le surplus de marchandise que l'anarchie de ce système économique a créé. Et ceci est vrai aussi bien pour le premier conflit mondial que le deuxième et pour celui qui vient. La guerre a aussi cet avantage de faire abattre sur la majorité de la population une terreur nihiliste qui a pour but de détourner les revendications de la classe ouvrière, et de mater toute velléité de changement. La guerre a donc cette vertu de supprimer les foyers d'une révolte qui pourraient abattre les privilèges du capital et aussi de se projeter dans un monde où il faut produire en grande quantité pour contenter les survivants démunis (comme les trente glorieuses). Et quand la production trouve des acquéreurs, cela s'appelle une marchandise et en bout de course, cela veut dire profit qui est on ne le répétera jamais assez la finalité du capitalisme.

Le contexte social des états-unis était très tendu lors du début du vingtième siècle, comme lors de la grève du textile à Lawrence (Massachusetts) en 1912 ou lors des multiples grèves des mineurs dans tous le pays. Ces événements se soldent inévitablement par l'armée ou les milices privées qui se vengent avec férocité dans cette guerre de classe. Naturellement une cohorte de morts et d'exactions s'en suivirent. L'exemple le plus frappant fut le massacre de Ludlow (30 morts par arme à feu) dans le Colorado en avril 1914. La grève vit s'affronter pendant 14 mois, 11 000 mineurs à Rockfeller, le patron. Alors dans ces conditions, incontestablement, la guerre mondiale allait rendre service au patronat.